شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم آية خالد وهانيا عبد الله لـ«سيدات الطائرة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع آية خالد محمد أحمد، وهانيا خالد عبد الله، لاعبتي «الشمس» لمدة أربعة مواسم؛ لتدعيم صفوف «سيدات طائرة الأهلي» خلال الموسم الجديد.

وشهدت الأيام الأخيرة تدعيمات لفرق الطائرة بالقلعة الحمراء، آخرها التعاقد مع الأمريكي جاريت مواجاتوتيا لمدة موسم واحد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة «الطائرة رجال» بالنادي خلال الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار تدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات.

وانضم مواجاتوتيا للمنتخب الأمريكي عام 2011 ومثل بلاده في العديد من البطولات القارية والدولية، وحقق مع الفريق المركز الثالث في كأس العالم عام 2019 في اليابان.

ويمتلك اللاعب الأمريكي خبرة كبيرة أيضا على مستوى الأندية، حيث لعب بشكل احترافي في عدد من الدوريات الأوروبية كان آخرها الدوري البولندي.

ويلعب مواجاتوتيا في مركز 4، ويشارك خلال هذه الفترة مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.