شكرا لقرائتكم خبر عن الحماس يسيطر على تدريب الزمالك استعدادا لمواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، فقرة تدريبات بدنية في بداية المران المسائي، اليوم الأحد، خلال معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى البرتغالي فيرناندو، مدرب الأحمال بفريق الزمالك، الإشراف على التدريبات البدنية، قبل أن يبدأ اللاعبون خوض التدريبات الفنية.

وركز الجهاز الفني بالزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية، خلال المران المسائي اليوم الأحد خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وأشرف كارتيرون على تطبيق بعض الجمل الفنية خلال المران لتنفيذها في مباريات الدوري.

واختتم كارتيرون التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين شهدت حماسا من الجميع لحجز مكان للمشاركة في التشكيل الأساسي للمباراة المقبلة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الأحد خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز في الفترة الحالية وضرورة خوض المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري باعتبارها نهائي كئوس، مشددا على عدم التفريط في أي نقطة خلال المباريات المقبلة.

كما شرح كارتيرون بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في التدريبات اليوم مع منح اللاعبين بعض التعليمات قبل انطلاق المران.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.