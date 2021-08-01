شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يقترب من حراسة مرمى الأهلي أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد الشناوي قائد الأهلي من العودة لحراسة عرين الفريق الأحمر فى مباراته القادمة ضد وادي دجلة الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدورى بعد عودة اللاعب من المشاركة برفقة المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو، لاسيما بعد توديع البطولة عقب الخسارة من البرازيل بهدف نظيف فى دور الثمانية.

ولم يتحدد موقف باقي اللاعبين الأولمبيين سواء أكرم توفيق أو طاهر محمد أو ناصر ماهر أو أحمد رمضان بيكهام أو صلاح محسن، وقد يلحق بالمباراة بيكهام لأنه لا يعانى من الإجهاد مثل باقي اللاعبين، حيث يتحدد موقف باقى اللاعبين عقب نزولهم التدريبات الجماعية، وإن كان موقفهم صعب من اللحاق بالمباراة.

ومنح الجهاز الفني بالأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لاعبي الفريق الأحمر راحة سلبية لمدة 72 ساعة عقب انتهاء مباراته مع أسوان في الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأهلى 1/3 .

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى تدريباته عصر غد، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام مع توقف الدوري لالتقاط الأنفاس، وتجنب الإرهاق من ضغط المباريات الذي واجهه الأهلي الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد فاز على أسوان 1/3 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 لبطولة الدوري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى «58 نقطة»؛ جمعها من 26 جولة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي وأسوان».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.