الامارات | الزمالك يرد على بيان الأهلي بلهجة مرتضى منصور.. 6 قرارات ساخنة

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على بيان الأهلي بلهجة مرتضى منصور.. 6 قرارات ساخنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر نادي الزمالك المصري بياناً صحافياً رد فيه على تحركات وبلاغات غريمه الأهلي التي رفعها ضد عدد من اللاعبين السابقين والإعلاميين المنتمين للزمالك، وبسبب التصريحات المتلاحقة من مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ ضد النادي الأبيض، ما اعتبرته إدارة الأخير تجاوزاً في حقها، الأمر الذي دفعها لإصدار ست قرارات ساخنة حملت لهجة الرئيس السابق مرتضى منصور.

وقال الزمالك في البيان الغاضب عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد: "أولا: بلاغ الى النائب العام بشأن التجمهر على كوبري الجلاء، وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك والكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، ثانيا: تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة بشأن تجاوزات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ضد الزمالك".

وأضاف: "ثالثا: تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير أحد البرامج ومقدم البرنامج بشأن الإساءة لنادي الزمالك واتحاد الكرة، ورابعاً: تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد موقع قناة النادي الأهلي وعدد من المواقع الالكترونية الأخرى بسبب التجاوز ضد نادى الزمالك، وخامسا تشكيل لجنة من المنظومة الاعلامية في الزمالك لرصد أي تجاوزات ضد النادي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وسادسا: تكليف الادارة القانونية بتقديم كل الدعم القانوني للمنظومة الإعلامية فى القرار الخامس".

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