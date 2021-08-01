الامارات | انفلات أعصاب.. مدرب أرجنتيني شهير يحاول الاعتداء على إسباني (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن انفلات أعصاب.. مدرب أرجنتيني شهير يحاول الاعتداء على إسباني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة مرسيليا الفرنسي وفياريال الإسباني الودية الاستعدادية للموسم الجديد، أمس السبت، خروج مدربا الفريقين عن السيطرة، بعدما حاول مدرب الاول الأرجنتيني خورخي سامباولي الاعتداء على الإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال رداً على حركات غير لائقة من الأخير، وكادت الأمور تتطور إلى اشتباكات لولا تدخل العقلاء من الناديين.

وعلى الرغم من كونها مباراة ودية إلا أنها حملت الطابع الرسمي وانتهت بفوز مرسيليا 2-1.

وبدأ التوتر بين المدربين عندما تلقى الأرجنتيني خوان فويث مدافع فياريال الحالي البطاقة الصفراء الثانية والخروج من الملعب بالحمراء ليعترض أوناي بشدة على قرار الحكم وبدا في بأنه يوجه لوماً شديد اللهجة لمدرب مرسيليا سامباولي فلم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، ولكن الأمر تطور حين غضب سامباولي وتوجه نحو أوناي محاولاً الاعتداء عليه لكن تدخلات سريعة من الجهاز الفني المساعد له منعته من ذلك.

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