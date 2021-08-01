بعد تعديله.. تعرف على موعد مباراة منتخب مصر لليد ضد ألمانيا في ربع نهائي أولمبياد طوكيو2020

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد ورئيس بعثة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020، عن تغيير موعد مباراة مصر ضد ألمانيا فى ربع النهائى والمحدد لها بعد غد الثلاثاء، لتقام فى الثانية إلا الربع ظهراً بدلا من العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية.

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.