شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحفز لاعبى الزمالك قبل انطلاق التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم، الأحد، خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى الفترة الحالية وضرورة خوض المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري باعتبارها نهائي كؤوس، مشددا على عدم التفريط في أى نقطة خلال المباريات المقبلة.

كما شرح كارتيرون بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في التدريبات اليوم مع منح اللاعبين بعض التعليمات قبل انطلاق المران.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

من ناحية أخرى رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، التعاقد مع مهاجمين من أمريكا الجنوبية أو شمال أفريقيا، مؤكداً للجنة الكرة أنه يفضل المهاجم الأفريقي أكثر من مهاجمي شمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن سبب رفض كارتيرون التعاقد مع مهاجمي أمريكا الجنوبية لأنه يرى أن اللاعبين المفيدين من أمريكا الجنوبية ينطلقون فى الاحتراف الأوروبي ومن بعده فى آسيا، أما لاعبي أمريكا الجنوبية الذين ينضمون لأندية فى أفريقيا يكونوا أقل من مستوى لاعبي الأهلي والزمالك المتواجدين حاليا فى الفريق سواء الأجانب أو المصريين.

في سياق مختلف قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض مباراة ودية فى الخامسة مساء غد، الاثنين أمام فريق مياه البحيرة فى إطار معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام منتخب القسم الثاني وفاز بسباعية دون رد، وأبها السعودي وانتصر بهدفين لهدف، والمجد السكندري وفاز بهدفين لهدف.