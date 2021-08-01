شكرا لقرائتكم خبر عن دابو يكشف آخر تطورات إصابة الكاحل ويؤكد غيابه عن مباراة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف دابو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، آخر تطورات إصابة الكاحل التي تعرض لها فى مواجهة فريق طلائع الجيش الودية، موضحا أن الطبيب المعالج لحالته طمأنه على الإصابة وعودته للملاعب قريبا.

وقال دابو، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه سيخوض بعض التدريبات التأهلية والعلاجية خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أن الطبيب أكد له لحاقه بمواجهة المقاصة المقرر لها 10 أغسطس الجارى ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى وغيابه عن مواجهة الأهلى المقرر لها 7 أغسطس.

وتعرض شريف دابو لإصابة في الكاحل الأيسر، بعد 15 دقيقة من المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام طلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، إن التشخيص المبدئي لإصابة دابو يشير إلى تعرضه لالتواء في الكاحل، وتعرض سيراميكا للخسارة من طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى أقيم عصر اليوم على استاد جهاز الرياضة، وسجل هدفى الطلائع إبراهيما كونيه ومحمد شحاتة فى لقاء قوى فنيا وبدنيا، حرص خلاله بسيونى على تجهيز لاعبيه استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

قاد هيثم شعبان، المدير الفني العائد من جديد لقيادة سيراميكا، مرانه الأول مع الفريق الكروى الأول، في أول أيام معسكر أكتوبر الذي يستعد خلاله الفريق الصاعد حديثا للأضواء لمواجهة الأهلى المقرر لها السابع من أغسطس الجاري.

وشهد المران محاضرة من هيثم شعبان للاعبين على هامش التدريب الجماعي وجه لهم بعض النصائح الفنية وطالبهم بالتركيز في المباريات المتبقية بالدورى والتي تحسم بشكل كبير قائمة اختياراته للموسم الجديد.

وأوقف شعبان المران أكثر من مرة لتصحيح أخطاء التمركز والتمرير للاعبين، وطالبهم بتحسين الحالة الذهنية خاصة أنها شكلت صداعا للفريق في الفترة الأخيرة، حيث تكبد سيراميكا أهدافا قاتلة في مباريات الدور الثاني جاء معظمها في أخر 5 دقائق من المباراة.