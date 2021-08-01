شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: الأهلي لا يحتاج حارسا لتحفيز الشناوي فى وجود لطفي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عبد الحميد، نجم حراسة الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق ومدرب حراس نادى السكة الحالي، أن الأهلي لا يحتاج ضم حارس جديد فى الوقت الحالي، فى ظل وجود الحارس الأساسي محمد الشناوى ومن بعده علي لطفي والثنائي الشاب حمزة علاء ومصطفي شوبير.

وقال أمير عبد الحميد، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام، "ضم حارس جديد أمر يتم طرحه كل فترة بالأهلي، ولكن كثرة الحراس الكبار كثيراً ما تخلق أزمات من نوع آخر، كما يحدث حالياً فى الزمالك الذى يمتلك 4 حراس كبار وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي، لذا لابد من تقييم الأمر من كل الجوانب وليس التعاقد لمجرد التعاقد كما يطلب البعض".

وتطرق أمير عبد الحميد للحديث عن مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسطوري فى تصريحاته لتليفزيون الخليج 365 قائلا، "جوزيه كانت له طريقة فريدة لتحفيز محمد بركات نجم الأهلي السابق ومدير منتخبنا الوطني الحالي، تتمثل فى القول له "أنت زيرو"، ما يعنى أنك لم تقدم أي شيء داخل الملعب، وهو الأمر الذى يحفز اللاعب لتفديم كل ما لديه فى الجزء المتبقي من المباراة أو فى المباريات التي تليها".

أمير عبد الحميد من مواليد 24 أبريل 1979 فى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبدأ مسيرته مع كرة القدم عبر بوابة النادى الأهلى عندما انضم لفريق الناشئين فى موسم 92-93، ونجح فى لفت الأنظار بفضل مستواه الجيد حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادى فى موسم 2000-2001 عقب رحيل الحارس مصطفى كمال إلى نادى القناة، لم يشارك أمير عبدالحميد بصورة أساسية مع الأهلي فى ظل وجود الحارس المخضرم عصام الحضرى الحارس الأساسى وقتها للمارد الأحمر، إلا أن مانويل جوزيه المدرب البرتغالى للأهلى قرر الدفع به فى مباريات كأس مصر موسم 2006-2007 وقاد الأهلى للتتويج باللقب على حساب الزمالك فى المباراة الشهيرة التى جمعت الفريقين فى النهائى وانتهت بفوز أبناء الجزيرة 4-3 فى لقاء صنفه النقاد والمحليين الأفضل بين القطبين على مر التاريخ، توج أمير عبدالحميد بالدورى العام 6 مرات مع الأهلى، فاز بلقب كأس مصر 4 مرات مع الأهلى، حصد لقب السوبر المصرى 5 مرات مع الأهلى، توج بلقب دورى أبطال إفريقيا مرة واحدة مع الأهلى، نال لقب السوبر الإفريقى مرتين مع الأهلى، و حصد بطولة حوض وادى النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.