شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبادل جماهير الأهلي التحية على شاطئ السويس .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تبادل التحية مع بعض مشجعى الأهلى فى السويس، ونشر "ستورى" عبر حسابه على إنستجرام فيديو لتحية الجماهير له أثناء قضائه رحلة بحرية على شواطئ السويس.



موسيمانى

وظهر موسيمانى فى الفيديو أثناء قضائه رحلة بحرية بالسويس على متن يخت وظهرعدد من الجماهير على يخت آخر يلقون عليه التحية قائلين: "موسيمانى إحنا بنحبك".

موسيمانى فى نزهة صيفية

في سياق آخر، طلب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب بيتسو موسيمانى، من محللى الأداء بجهازه بدء رحلة استكشاف منافسه وادى دجلة بمشاهدة المباريات الخمس الأخيرة له فى مسابقة الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته الأربعاء المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد الجولات المتبقية من بطولة الدوري عقب خروج المنتخب الأولمبى من أولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة من البرازيل بهدف دون رد.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدوري رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى، وبات المارد الأحمر مطالبا بفوز وحيد للتساوى مع الزمالك على قمة الدوري برصيد 61 نقطة بعدما فاز المارد الأحمر على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفاً، خلف الزمالك المتصدر (61 نقطة) من 27 مباراة.

وتفصل 8 مباريات الأهلى عن نهاية النسخة الحالية من بطولة الدوري وتحدد بشكل فاصل مصيره فى المسابقة، بعدما نجح المارد الأحمر فى الفوز بخمس مواجهات هى "سموحة والمقاولون والمقاصة والإنتاج الحربى وأسوان"، وتعادل مع بيراميدز والبنك الأهلى ليخسر أربع نقاط مؤثرة فى صراع القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك.