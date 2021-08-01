الطريق إلى النهائي.. من يواجه يد مصر في حالة عبور ألمانيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى ربع نهائي منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتأهل المنتخب المصري إلى ربع النهائي، بعد احتلال منتخب الفراعنة المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط.

وتأهلت 6 منتخبات إلى ربع نهائي الأولمبياد، وهم: الدنمارك حامل ذهبية ريو دي جانيرو والسويد وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والنرويج، إضافة إلى منتخبي مصر والبحرين.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الألماني في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 1:45 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وفي حالة عبور منتخب مصر إلى نصف نهائي منافسات كرة اليد بعد التغلب على ألمانيا، سينتظر منتخب الفراعنة الفائز من مباراة منتخبي فرنسا والبحرين.

ويلعب منتخب السويد أمام إسبانيا في ربع النهائي، بينما يلعب منتخب الدنمارك أمام النرويج في الدور ذاته، ويلتقي الفائزان مع بعضهما في نصف نهائي الأولمبياد.

وفي حالة تأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي منافسات كرة اليد بالأولمبياد، سيكون أمامه فرصة كبيرة للعب على ميدالية أولمبية في حالة الفوز أو الخسارة.

وسيضمن المنتخب المصري ميدالية أكيدة في حالة الفوز في نصف النهائي، حيث سيتأهل للعب في المباراة النهائية والتي سينافس فيها على الميدالية الفضية أو الذهبية، بينما الخسارة في نصف النهائي ستؤهل منتخب الفراعنة للعب على الميدالية البرونزية مع المنتخب الخاسر في نصف النهائي الثاني.