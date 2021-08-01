شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وارسنال بتحضيرات الموسم الجديد

شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وارسنال الودية في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الأحد 1-8-2021.

انتصر تشيلسي على ارسنال بنتيجة (2-1)، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الإمارات بمدينة لندن، وسط حضور جماهيري كبير.

ولعب تشيلسي بتشكيلتين مختلفتين، بينما قام ارسنال بـ8 تبديلات على تشكيلة الأساسية، وذلك من أجل الاستقرار على القائمة النهائية لكل فريق، قبل انطلاق الدوري الانجليزي الممتاز.

ودخل تشيلسي المباراة بالتشكيلة التالية: إدوارد ميندي – تشالوباه – كيرت زوما – أنتونيو روديجر – كالوم هودسون أودوي – روبن لوفتوس تشيك – ماتيو كوفاسيتش – كريستيان بوليسيتش – حكيم زياش – كاي هافرتز – تيمو فيرنر.

بينما جاءت تشكيلة ارسنال كالآتي: بيرند لينو – كالوم تشامبرز – بابلو ماري – روب هولدينج – كيران تيرني – محمد النني – توماس بارتي – إميل سميث رو – نيكولاس بيبي – بيير إيمريك أوباميانج – ألكسندر لاكازيت.

وافتتح الألماني كاي هافيرتز التسجيل لفريق تشيلسي في الدقيقة (27)، حينما تلقى تمرير من مواطنه تيمو فيرنر روضها بيمناه وسدد كرة سكنت على يسار الحارس لينو.

وكاد سميث رو يعدل النتيجة لارسنال في الدقيقة (31)، بعدما أطلق تصويبة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في القائم وارتدت إلى بارتي داخل منطقة الجزاء ولكن زياش أبعدها من أمام الغاني.

ورد تشيلسي في الدقيقة (43)، عن طريق حكيم زياش الذي سدد كرة بيسراه من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ارتطمت في العارضة قبل أن يبعدها الدفاع، وتصدى لينو لفرصة خطيرة من أمام هودسون أودوي في الدقيقة (45)، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز على الجانرز بهدفٍ دون رد.

وفي الشوط الثاني، أضاع حكيم زياش فرصة إضافة الهدف الثاني من إنفراد صريح بالمرمى حيث راوغ لينو خارج منطقة الجزاء وبالغ في الاحتفاظ بالكرة ليبعد الدفاع تسديدته قبل أن تصل للشباك في الدقيقة (58).

وأدرك ارسنال هدف التعادل في الدقيقة (69)، عن طريق لاعب الوسط جرانيت تشاكا الذي أرتقى لكرة عرضية أتت من الركنية وقابلها برأسية ارتطمت في الأرض قبل أن تسكن الحارس البديل كيبا.

وخطف تامي أبراهام هدف التقدم الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة (72)، حين استغل تمريرة هيكتور بيليرين الخاطئة في عمق دفاع الجانرز وسدد كرة أرضية على يسار الحارس لينو، لتنتهي المباراة بفوز البلوز على الجانرز بنتيجة (2-1).

شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وارسنال بتحضيرات الموسم الجديد