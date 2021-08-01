مبابي وراموس خارج مباراة سوبر فرنسا بين باريس سان جيرمان وليل في فلسطين

تغيب نجم الكرة الفرنسية كيليان بابي وقائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس عن بعثة باريس سان جيرمان التي وصلت إلى فلسطين المحتلة بداية هذا الأسبوع من أجل خوض مباراة سوبر فرنسا أمام ليل، مساء اليوم الأحد الأول من أغسطس 2021.

وخرج مبابي من قائمة باريس سان جيرمان لأسباب مجهولة، حيث لم يتعرض لإصابة خلال التدريبات التحضيرية لمواجهة ليل على ملعب بلومفيلد بمدينة تل ابيب على الأراضي الفلسطينية.

ولم يُشارك مبابي في أي مباراة من المباريات الخمس الودية التي خاضهم باريس سان جيرمان على مدار شهر يوليو الماضي أمام أندية لومان وشامبلي وأوجسبورج وأورليانز وإشبيلية، رغم أنه عاود التدرب مع المجموعة يوم 22 يوليو الماضي.

في سياق متصل، ادعت صحيفة إل موندو ديبورتيفو، تَعمد كيليان مبابي التخلف عن رحلة باريس إلى فلسطين للتفرغ لمفاوضاته مع ريال مدريد لاتمام انتقاله للفريق الملكي قبل غلق الميركاتو الصيفي 2021، لكن لا شيء مؤكد في هذا الصدد.

وبحسب ما أفاد باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي «يواصل مبابي عملية التحضير البدني للموسم الجديد، وكذا نيمار وماركينيوس وأنخل دي ماريا لياندرو بارديس وماركو فيراتي وبابلو سارابيا، ولهذا السبب تغيبوا عن بعثة النادي المتوجهة إلى فلسطين لخوض السوبر الفرنسي ضد ليل».

أما الوافد الجديد سيرخيو راموس فسيغيب بداعي الإصابة التي حرمته من تمثيل منتخب إسبانيا في يورو 2020، ولن يتواجد أيضًا البرازيلي رافينها ألكانتارا بالاضافة إلى كولان داجبا وخوان برنات.