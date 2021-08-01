فيديو | معتز برشم يُهدي قطر ثاني ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020

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أهدى بطل لعبة الوثب العالي معتز برشم دولة قطر ثاني ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الاحد الأول من أغسطس 2021، بعد تعادله مع البطل الايطالي جيانماركو تامبيري.
وحصل معتز برشم على تحية خاصة مع الايطالي جيانماركو تامبيري بعد المنافسة الشرسة التي نشبت بينهما تحت أنظار رئيس اللجنة الأولمبية القطرية «الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني».
وقفز معتز برشم في بداية مشواره بهذه المنافسة 2.27 م، وكانت القفزة الثانية أعلى بارتفاع 2.30 م، ما ساعده على التصدر أمام جميع منافسيه، قبل أن يقفز ارتفاع 2.33 م، من المحاولة الأولى.
وواصل برشم تألقه الكبير بقفز 2.35 م من المحاولة الأولى، ثم قفز ارتفاع 2.37 م، وفشل بعدها جميع منافسيه في قفز ارتفاع 2.39 م، ليُتوج بالذهبية مناصفة مع الايطالي تامبيري في لقطة تاريخية لن تنسى.
وجاء فوز قطر بثاني ميدالية ذهبية اليوم بعد ساعات قليلة جدًا من أول ميدالية ذهبية والتي كانت من نصيب الرباع القطري ذو الأصل المصري «فارس إبراهيم» بعد فوزه بمسابقة رفع الأثقال للرجال عن وزن 96 ك.
ورفع فارس إبراهيم، صاحب الم 23 عامًا، ما مجموعه 402 ك في لعبة الخطف والنتر ليُسجل رقمًا أولمبيًا جديدًا.
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