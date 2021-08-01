الاتحاد العراقي من مدريد: نتسلح بخبرات ادفوكات في تصفيات كأس العالم 2022

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي، مساء أمس السبت، تعاقده مع المدير الفني الهولندي الشهير ديك ادفوكات لقيادة أسود الرافدين في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

وقررت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم الاستغناء عن خدمات المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش بسبب النتائج المخيبة للآمال في ختام المرحلة الثانية من تصفيات مونديال قطر، حين فشل في هزيمة إيران ليخسر صدارة المجموعة.

وأبرمت اللجنة اتفاقها مع ديك ادفوكات في العاصمة الإسبانية مدريد وتم توقيع العقود الرسمية هناك ليبدا بعدها المدرب الهولندي في تجهيز نفسه للانتقال إلى بغداد لبدء العمل في اختيار المجموعة التي سيخوض بها افتتاح مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال مطلع شهر سبتمبر المقبل.

ويعلق الاتحاد العراقي آمالاً عريضة على خبرات ديك ادفوكات في تصفيات كأس العالم 2022، بحسب البيان الرسمي الذي صدر عنه.

وأضاف «تم الاتفاق مع ادفوكات بعد مفاوضات جرت في مدريد بين المدرب ورئيس الهيئة المؤقتة إياد بنيان والذي قال بعد توقيع العقود أن المدرب يعرف أهداف العراق جيدًا وتوجد ثقة كبيرة في خبراته الواسعة على قيادة البلاد إلى المونديال».

وتابع بنيان «ادفوكات يعرف أهدافنا وخططنا التي ستبدأ مع التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم ومشاركة المنتخب في كأسي العرب والخليج».

ووضع منتخب العراق في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، والتي ضمت منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والامارات وسوريا ولبنان.

جدير بالذكر تمكن ديك ادفوكات، صاحب ال73 عامًا، من الإطاحة بمنتخب بلاده الهولندي في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2008 عندما كان مديرًا فنيًا لمنتخب روسيا، كما سبق له تدريب الطواحين الهولندية في ثلاث مناسبات مختلفة، واكتسب خبرات جيدة في قارة آسيا من خلال تدريب كوريا الجنوبية والإمارات، فضلاً عن تجربة قصيرة مع منتخب صربيا.