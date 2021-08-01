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أولمبياد طوكيو- قوى: القطري برشم يتشارك بالذهبية مع الإيطالي تامبيري

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طوكيو: منح بطل العالم القطري معتز برشم بلاده ثاني ذهبية لليوم الثاني توالياً في أولمبياد طوكيو، عندما تشارك المركز الأول في الوثب العالي مع الإيطالي جانماركو تامبيري.

وبعد تجاوزهما علو 2.37 م في ظل مساواة تامّة بالنجاح والإخفاق، خيّرهما الحكم بتشارك الذهبية أو خوض ملحق فاصل، ففضّلا الإحتفال سويّاً بالذهبيّة بحسب الإتحاد الدولي لألعاب القوى. وكان الربّاع فارس حسونة منح قطر أول ذهبية في تاريخها السبت في رفع الأثقال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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