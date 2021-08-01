شكرا لقرائتكم خبر عن نايل نصار يمارس تمارين الإحماء مع حصانه فى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الفارس المصرى نايل نصار، الطبيب البيطرى، فى طوكيو خلال فعاليات أولمبياد طوكيو 2020، للاطمئنان على الخيل الخاص به، مشيرا إلى أن حصانه "إيجور" كان منتعشا خلال تمارين الإحماء بعدما قضى 10 أيام بدون قفز قائلا: "آمل أن يستعيد لياقته مع مرور الأسبوع".

ونشر نايل نصار صورة للإحماء، وأخرى مع حصانه عبر حسابه الرسمى بانستجرام، وعلق قائلا، "كل شيء جيد عند الطبيب البيطري هنا فى طوكيو، كان إيجور منتعشًا جدًا فى الإحماء الليلة، بعد 10 أيام دون قفز، لكنني آمل أن يستعيد لياقته مع مرور الوقت فى الأسبوع، إنه دائمًا ما يكون أدائه غير متوقع بعض الشيء في اليوم الأول، ولهذا السبب نستخدم تمارين الإحماء هذه لمحاولة التخلص من مكامن الخلل، التصفيات الفردية يوم الثلاثاء الساعة 7 مساءً بتوقيت طوكيو".



الفارس المصرى نايل نصار



نايل نصار



نايل

ومن جهته حرص الملياردير الأمريكي بيل جيتس علي دعم الفارس المصري نايل نصار قبل مشاركته في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2020"، ونشر جيتس صورة لنصار عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو فى الوقت الحالي.. ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي قريبا نايل نصار، حظ سعيد نايل".