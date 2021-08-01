شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: محمد الشناوي لن يُكرر أسطورة عصام الحضرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عبد الحميد، نجم حراسة الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق ومدرب حراس نادي السكة الحالي، أن محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني لن ينجح، رغم نجاحاته الكبيرة، فى تكرار إنجازات الأسطورة عصام الحضرى. وقال أمير عبد الحميد في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام، "الشناوي هو أكثر من اقترب لعصام الحضرى على مستوى البطولات، ولكن إنجازات السد العالي لم ولن تتكرر، فما فعله ليس من السهل تكراره فى المستقبل القريب، خاصة أنه لم يعتزل الا في سن كبير بعد مسيرة دامت أكثر من 26 عاماً".

وأضاف أمير عبد الحميد، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365، "الحالة الوحيدة التي من الممكن أن يصل الشناوي لإنجازات الحضرى هلا الاستمرار على نفس المعدل الحالى فى إحراز البطولات، قد يبدو الأمر صعباً ولكن لا يوجد مستحيل فى عالم كرة القدم".

أمير عبد الحميد من مواليد 24 أبريل 1979 فى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبدأ مسيرته مع كرة القدم عبر بوابة النادى الأهلى عندما انضم لفريق الناشئين فى موسم 92-93، ونجح فى لفت الأنظار بفضل مستواه الجيد حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادى فى موسم 2000-2001 عقب رحيل الحارس مصطفى كمال إلى نادى القناة، لم يشارك أمير عبدالحميد بصورة أساسية مع الأهلي فى ظل وجود الحارس المخضرم عصام الحضرى الحارس الأساسى وقتها للمارد الأحمر، إلا أن مانويل جوزيه المدرب البرتغالى للأهلى قرر الدفع به فى مباريات كأس مصر موسم 2006-2007 وقاد الأهلى للتتويج باللقب على حساب الزمالك فى المباراة الشهيرة التى جمعت الفريقين فى النهائى وانتهت بفوز أبناء الجزيرة 4-3 فى لقاء صنفه النقاد والمحليين الأفضل بين القطبين على مر التاريخ، توج أمير عبدالحميد بالدورى العام 6 مرات مع الأهلى، فاز بلقب كأس مصر 4 مرات مع الأهلى، حصد لقب السوبر المصرى 5 مرات مع الأهلى، توج بلقب دورى أبطال إفريقيا مرة واحدة مع الأهلى، نال لقب السوبر الإفريقى مرتين مع الأهلى، و حصد بطولة حوض وادى النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.