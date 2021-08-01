شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُعيد بدر بانون لتشكيل الأهلي أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على إعادة المغربي بدر بانون لاعب الفريق للتشكيل الأساسي فى مباراة الأحمر المقبلة أمام وادى دجلة بالدوري.

وغاب بانون عن مباراة الأهلي الماضية أمام أسوان فى الدوري والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، لرغبة الجهاز الفني فى إراحة اللاعب الذى يُعاني من إجهاد شديد نتيجة المشاركة المُستمرة.

وتبدو حظوظ بدر بانون كبيرة فى العودة لتشكيل الأهلي الأساسي خلال مباراة دجلة المقرر لها بعد غد الأربعاء في الدوري والتى ستقام باستاد الأهلي والسلام.

على صيعد آخر، يناقش مسئولو الأهلي خلال الفترة المقبلة مصير العروض التى تلقاها أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المُعار لنادي سيراميكا خلال الفترة الماضية. ويقدم أحمد ياسر ريان عروضا جيدة للغاية مع نادي سيراميكا وسجل هذا الموسم 15 هدفاً في بطولة الدوري يحتل بهم وصافة هدافي الدوري خلف محمد

وشارك أحمد ياسر ريان مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو التى ودعتها مصر أمس السبت، بالخسارة من البرازيل بهدف نظيف في الدور ربع النهائي.

وشهدت الفترة الماضية عروض احتراف تلقاها أحمد ياسر ريان من أندية أوروبية وتحديداً من فرنسا وتركيا.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي عروض أحمد ياسر ريان وموقف اللاعب من العودة للأهلي بنهاية اعارته لنادي سيراميكا.

من جانبه، كشف معتز البطاوي، المشرف على الكرة بنادي سيراميكا، أمنيته في أن يستمر أحمد ياسر ريان مع سيراميكا، ولكن القرار ليس بيدنا لأنه إعارة وقرار بقائه بيد النادي الأهلي، وأعتقد أن لديه بعض العروض الخارجية، سواء من تركيا أو فرنسا ولم يحدث تواصل مع إدارة الأهلي؛ لأن اللاعب يركز حاليا مع المنتخب الأولمبي، وهو لاعب كبير ومؤثر وكان له بصمة واضحة معنا في الدوري.