شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُجهز محمود عبد العزيز للمشاركة فى "نص ملعب" الزمالك أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق، خلال معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، من أجل المشاركة فى مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 7 أغسطس الجارى، فى الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وعمل كارتيرون على استغلال معسكر برج العرب لتجهيز محمود عبد العزيز لمجاورة طارق حامد فى وسط ملعب الزمالك، لتعويض غياب إمام عاشور الذى تعرض للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مشاركته مع الزمالك فى المباراة الأخيرة أمام مصر المقاصة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك على خوض رابع مواجهاته الودية أمام فريق مياه البحيرة، في الخامسة مساء غد الإثنين في إطار معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام منتخب القسم الثاني وفاز بسباعية دون رد، وأبها السعودي وانتصر بهدفين لهدف، والمجد السكندري وفاز بهدفين لهدف.