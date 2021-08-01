شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. تبديل الميدالية الأولمبية لمحمد إيهاب بعد تعرضها للصدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج محمد إيهاب، لاعب منتخب رفع الأثقال، بالميدالية البرونزية فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى ريو دى جانيرو 2016 فى وزن 77 كيلو، حيث رفع 361 كيلو فى رفعتي الخطف والنطر.

وفى عام 2017، كشف محمد إيهاب عن تعرض ميداليته التى حصل عليها فى الأولمبياد للصدأ، حيث تعرضت للتلف والتقشير وظهور بقع سوداء عليها، فى الوقت الذى أعلن فيه ماريو أندرادا المتحدث باسم دورة ألعاب ريو دي جانيرو أن هناك أكثر من 100 ميدالية تم إعادتها للمنظمين لإصلاحها بسبب الصدأ أو ظهور بقع سوداء .

وتواصلت اللجنة الأولمبية المصرية مع نظيرتها الدولية لإرسال الميدالية إلى المنظمين لإصلاح العيوب أو استبدالها .

وفى عام 2018 تسلمت اللجنة الأولمبية المصرية الميدالية الجديدة بعد استبدالها، ليتسلمها اللاعب، وتم وضعها فى المتحف الاولمبى بناءً على رغبة محمد إيهاب.