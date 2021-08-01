شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: "قاضية" أفشة لا تُصد.. والمعلم طلب ضمى للزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عبد الحميد، نجم حراسة الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق ومدرب حراس نادى السكة الحالي، أن هدف محمد مجدي أفشة الشهير "القاضية" فى نهائي أفريقيا أمام الزمالك كان من الصعب صده، موضحا فى الوقت ذاته أن أبو جبل لو كان فى قمة تركيزه كان يمكنه التعامل مع الكرة.

وقال أمير عبد الحميد، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام، "الزمالك طلب ضمى مرتين الأولى كانت عندما كان المعلم حسن شحاتة مديراً فنياً للأبيض والثانية فى عهد العميد حسام حسن، ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، خاصة أن الأمر لم يكن سهلاً كونى أهلاويا منذ الصغر".

وأضاف أمير عبد الحميد، "كنت سأحصل في الزمالك على مبلغ خيالى وقتها بلغ الـ5 ملايين جنيه سنوياً، وهو مبلغ كان كبيراً للغاية فى ظل وجود اقتناع كبير من إدارة الزمالك بقدراتي، ولكن فى النهاية لعبت لأندية أخرى ولم أنتقل للقلعة البيضاء".

أمير عبد الحميد من مواليد 24 أبريل 1979 فى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبدأ مسيرته مع كرة القدم عبر بوابة النادى الأهلى عندما انضم لفريق الناشئين فى موسم 92-93، ونجح فى لفت الأنظار بفضل مستواه الجيد حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادى فى موسم 2000-2001 عقب رحيل الحارس مصطفى كمال إلى نادى القناة، لم يشارك أمير عبدالحميد بصورة أساسية مع الأهلي فى ظل وجود الحارس المخضرم عصام الحضرى الحارس الأساسى وقتها للمارد الأحمر، إلا أن مانويل جوزيه المدرب البرتغالى للأهلى قرر الدفع به فى مباريات كأس مصر موسم 2006-2007 وقاد الأهلى للتتويج باللقب على حساب الزمالك فى المباراة الشهيرة التى جمعت الفريقين فى النهائى وانتهت بفوز أبناء الجزيرة 4-3 فى لقاء صنفه النقاد والمحليين الأفضل بين القطبين على مر التاريخ، توج أمير عبدالحميد بالدورى العام 6 مرات مع الأهلى، فاز بلقب كأس مصر 4 مرات مع الأهلى، حصد لقب السوبر المصرى 5 مرات مع الأهلى، توج بلقب دورى أبطال إفريقيا مرة واحدة مع الأهلى، نال لقب السوبر الإفريقى مرتين مع الأهلى، و حصد بطولة حوض وادى النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.