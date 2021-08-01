شكرا لقرائتكم خبر عن "حدفنا بعض بالأستوب ووتش".. حكاية أشهر خناقة فى غرفة ملابس الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كواليس مثيرة تحيط بأشهر خناقة شهدتها غرفة ملابس النادى الأهلى، والتى شهدت التحضير لكل بطولات النادى العظيم، ولكن كثيراً ما تشهد مشادات سواء بين اللاعبين بعضهم البعض أو بين اللاعبين والأجهزة الفنية، وهو الأمر الذى لا يحدث فقط داخل جدران القلعة الحمراء ولكن فى كل أندية العالم.

وسرد أمير عبد الحميد، نجم حراسة الأهلى ومنتخبنا الوطنى السابق ومدرب حراس نادى السكة الحالي، تفاصيل مشادته الشهيرة مع حسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى والمدير الفنى الحالى لمنتخبنا الوطني، وقال أمير عبد الحميد فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقى وأحمد عصام، "المشادة كانت بسبب وشاية أحد الأشخاص والذى حاول الوقيعة بيننا وفهم كابتن حسام البدرى بالخطأ أننى أتمارض أو شيء من هذا القبيل واشتد الخلاف بيننا فى غرفة الملابس ووصل الأمر لإلقاء الأستوب ووتش فى اتجاه بعضنا البعض ولكنى اعتذرت للبدرى بعدها وانتهى الأمر تماماً".

أمير عبد الحميد من مواليد 24 أبريل 1979 فى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبدأ مسيرته مع كرة القدم عبر بوابة النادى الأهلى عندما انضم لفريق الناشئين فى موسم 92-93، ونجح فى لفت الأنظار بفضل مستواه الجيد حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادى فى موسم 2000-2001 عقب رحيل الحارس مصطفى كمال إلى نادى القناة، لم يشارك أمير عبدالحميد بصورة أساسية مع الأهلي فى ظل وجود الحارس المخضرم عصام الحضرى الحارس الأساسى وقتها للمارد الأحمر، إلا أن مانويل جوزيه المدرب البرتغالى للأهلى قرر الدفع به فى مباريات كأس مصر موسم 2006-2007 وقاد الأهلى للتتويج باللقب على حساب الزمالك فى المباراة الشهيرة التى جمعت الفريقين فى النهائى وانتهت بفوز أبناء الجزيرة 4-3 فى لقاء صنفه النقاد والمحليين الأفضل بين القطبين على مر التاريخ، توج أمير عبدالحميد بالدورى العام 6 مرات مع الأهلى، فاز بلقب كأس مصر 4 مرات مع الأهلى، حصد لقب السوبر المصرى 5 مرات مع الأهلى، توج بلقب دورى أبطال إفريقيا مرة واحدة مع الأهلى، نال لقب السوبر الإفريقى مرتين مع الأهلى، و حصد بطولة حوض وادى النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.