شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو2020.. تعرف على منافسات غدا الأثنين 2 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية غدا الاثنين 2 أغسطس منافساتها فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى. وتخوض منتخبات الرماية والسباحة التوقيعية والغطس والمصارعة والكانوى وألعاب القوى منافسات الغد، وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة للأولمبياد. وتأتى المنافسات كالتالى ... الرماية أسامة السيد منافسات 50 م بندقية 3 أوضاع رجال الساعة 4:30 صباحا الغطس مهاب مهيمن منافسات 3 م سلم متحرك رجال الساعة 8 ص السباحة التوقيعية ليلى علوى و هنا هيكل منافسات الزوجى الحر الساعة 12:30 ظهرا ألعاب القوى مصطفى الجمل منافسات المطرقة الساعة 3:30 ص الكانوى سما فاروق منافسات 200 م فردى كاياك الساعة 2:37 ص المصارعة ايناس خورشيد وزن 68 كجم حرة التوقيت لم يتحدد بعد