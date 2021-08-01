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أولمبياد طوكيو2020.. تعرف على منافسات غدا الأثنين 2 أغسطس

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية غدا الاثنين 2 أغسطس منافساتها فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى.

وتخوض منتخبات الرماية والسباحة التوقيعية والغطس والمصارعة والكانوى وألعاب القوى منافسات الغد، وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة للأولمبياد.

وتأتى المنافسات كالتالى ...

الرماية

أسامة السيد منافسات 50 م بندقية 3 أوضاع رجال الساعة 4:30 صباحا

الغطس

مهاب مهيمن منافسات 3 م سلم متحرك رجال الساعة 8 ص

السباحة التوقيعية

ليلى علوى و هنا هيكل منافسات الزوجى الحر الساعة 12:30 ظهرا

ألعاب القوى

مصطفى الجمل منافسات المطرقة الساعة 3:30 ص

الكانوى  

سما فاروق منافسات 200 م فردى كاياك الساعة 2:37 ص

المصارعة

ايناس خورشيد وزن 68 كجم حرة التوقيت لم يتحدد بعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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