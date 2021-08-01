شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو2020.. تعرف على منافسات غدا الأثنين 2 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية غدا الاثنين 2 أغسطس منافساتها فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى.
وتخوض منتخبات الرماية والسباحة التوقيعية والغطس والمصارعة والكانوى وألعاب القوى منافسات الغد، وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة للأولمبياد.
وتأتى المنافسات كالتالى ...الرماية
أسامة السيد منافسات 50 م بندقية 3 أوضاع رجال الساعة 4:30 صباحاالغطس
مهاب مهيمن منافسات 3 م سلم متحرك رجال الساعة 8 صالسباحة التوقيعية
ليلى علوى و هنا هيكل منافسات الزوجى الحر الساعة 12:30 ظهراألعاب القوى
مصطفى الجمل منافسات المطرقة الساعة 3:30 صالكانوى
سما فاروق منافسات 200 م فردى كاياك الساعة 2:37 صالمصارعة
ايناس خورشيد وزن 68 كجم حرة التوقيت لم يتحدد بعد