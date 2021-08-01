شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يُحدد مصير رامي ربيعة من مباراة الأهلي ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلي، لفحص طبى غداً الاثنين على هامش مران فريقه لحسم موقفه من مباراة وادى دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل بالدوري، بعد إصابته بكدمة في القدم خلال مباراة أسوان. واقتنص الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه أسوان بنتيجة 3-1، في اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

ويستعيد فريق الأهلى جهود لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق فى مباراة دجلة بعد غيابه عن مواجهة أسوان بسبب الحصول على الانذار الثالث، فيما سيغيب أيمن أشرف عن لقاء دجلة في بطولة الدوري بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

ويستأنف فريق الاهلى تدريباته عصر غد، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام مع توقف الدوري لالتقاط الأنفاس، وتجنب الإرهاق من ضغط المباريات الذي واجهه الأهلي الفترة الماضية.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدوري رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى، وبات المارد الأحمر مطالبا بفوز وحيد للتساوى مع الزمالك على قمة الدوري برصيد 61 نقطة بعدما فاز المارد الأحمر على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفاً، خلف الزمالك المتصدر (61 نقطة) من 27 مباراة.