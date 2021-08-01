شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض ميسى مصر المقاصة.. واللاعب يرحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى الإسماعيلى باب المفاوضات مع أحمد عادل ميسى لاعب مصر المقاصة تمهيداً للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءً على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، ورحب اللاعب بالانتقال للدراويش شريطة إتمام المفاوضات مع ناديه بنجاح، ويرى جلال أن ميسى لاعب متميز ولديه إمكانيات متميزة تناسب طريقة لعب الدراويش، كما أنه سعى لضمه للزمالك إبان تدريبه للفريق الأبيض لولا فشل الصفقة وتكرر الامر إبان تدريبه للمصرى حيث فشلت الصفقة أيضاً .

ولفت أحمد عادل ميسى الأنظار فى مواجهة الاسماعيلى والمقاصة الأخيرة بعدما سجل هدفاً بمجهود فردى نال إعجاب الجميع، بالإضافة لتحركاته المتميزة ولمساته السحرية طوال المباراة ، ويرتبط ميسى بتعاقد ممتد مع مصر المقاصة لمدة ثلاثة مواسم.

فى سياق آخر، كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ، وأعلن اتحاد الكرة استئناف بطولة الدوري يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 أغسطس بمباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي، والأهلي مع وادي دجلة ، ونشر اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المتبقية، على أن ينتهي يوم 27 أغسطس.

وودعت مصر أولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف في ربع النهائي.

وتنتظر الدراويش مواجهات من العيار الثقيل مع عودة بطولة الدوري البداية بمواجهة بيراميدز 4 أغسطس ثم الاهلى 11 أغسطس ثم الزمالك 14 أغسطس.

وكان الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قد حرص على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية خلال فترة توقف الدورى لنشر مزيد من الهدوء والاستقرار وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية .

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق أرى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.