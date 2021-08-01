7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يُجدد رفضه لإعارة صلاح محسن بعد العودة من أولمبياد طوكيو، مروان محسن يدخل حسابات فاركو فى الميركاتو الصيفى ، الزمالك يرفض منح فرجاني ساسي البطاقة الدولية .

الأهلي يُجدد رفضه لإعارة صلاح محسن بعد العودة من أولمبياد طوكيو

أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تجدد الحديث عن إمكانية رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة.

الزمالك يرفض منح فرجاني ساسي البطاقة الدولية

استقرت إدارة نادى الزمالك على عدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة بفرجانى ساسى لنادى الدحيل القطرى، لحين فصل الاتحاد الدولى في الشكوى المقدمة ضد اللاعب وناديه الجديد، لاسيما وإن إدارة القلعة البيضاء تؤكد إن عقد اللاعب ممتد لحين نهاية الموسم ولا ينتهى بنهاية شهر يونيو الماضى كما أكد محامى فرجانى ساسى في خطابه الذى أرسله للزمالك من قبل.

10 ملايين دولار سر تعقيد صفقة انتقال سفيان رحيمي للأهلي

علم الخليج 365 أن المغربي سفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي لازال ضمن حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه لتدعيم خط الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، ورغم ارتباط اسم اللاعب بالانتقال للأهلي منذ فترة، إلا أن هناك أكثر من عامل اجلا اتمام الصفقة بشكل رسمي.

مروان محسن يدخل حسابات فاركو فى الميركاتو الصيفى دخل مروان محسن مهاجم النادى الأهلى حسابات نادى فاركو، الصاعد حديثاً لدورى الأضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه، ويرغب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفاركو فى التعاقد مع مهاجم الأهلى للاستفادة من خبراته فى دعم خط هجوم الفريق.

جلسات نفسية تنتظر طاهر محمد طاهر فى الأهلى لدعمه معنويا بعد حرب السوشيال

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على عقد جلسات نفسية مع لاعبه طاهر محمد طاهر عقب انتظامه فى مران المارد الاحمر لدعمه نفسياً ومعنوياً بعدما واجه انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد خروج المنتخب الاوليمبى من اوليمبياد طوكيو بالخسارة من البرازيل بهدف دون رد فى دور الثمانية.

نور الشربيني تحتفظ بصدارة الإسكواش للشهر العاشر بعد التتويج ببطولة العالم

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر أغسطس الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر العاشرعلى التوالى، لتبتعد بها عقب تتويجها مؤخراً ببطولة العالم للإسكواش، التي توجت بها خلال يوليو الماضي في شيكاغو الأمريكية.

ضرب منتخب مصر لكرة اليد موعداً مع ألمانيا، فى العاشرة صباح بعد غد، الثلاثاء، فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى. ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية.