إخلاء قرى ومنتجعات سياحية بسبب حرائق تجتاح جنوب أوروبا

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

تم إخلاء عشرات القرى والفنادق الأحد في منطقة سياحية في جنوب تركيا مع تصاعد الحرائق التي اندلعت قبل خمسة أيام وأودت بستة أشخاص، مدمرة مناطق عدة في اليونان وإيطاليا وإسبانيا أيضا.



وتشهد هذه البلدان الواقعة على البحر الأبيض المتوسط والتي تعتمد بشكل كبير على عائدات السياحة التي حرمت منها بسبب الوباء، هذا الصيف ارتفاعا كبيرا في درجات حرارة وحرائق غابات أكبر من العادة.

وتواجه تركيا حاليا حرائق هي الأسوأ منذ عقد على الأقل أتت على نحو 95 ألف هكتار منذ يناير، مقابل 13516 في المتوسط في هذه الفترة من العام بين 2008 و2020.

وقالت قناة "سي إن إن تركيا" إنه في منتجع بودروم التركي الراقي، تم إخلاء أحد الأحياء بينما تؤجج رياح قوية آتية من منطقة ميلاس المجاورة، النيران.