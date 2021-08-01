تعرف على موعد مباراة فرنسا والبحرين في أولمبياد طوكيو لكرة اليد

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

يستعد منتخب البحرين لكرة اليد لمواجهة صعبة ضد منتخب فرنسا، ستجمعهما في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو.



ولم يكن طريق منتخب البحرين للدور الثاني في الألعاب الأولمبية الصيفية ممهدا، فقد وقع في مجموعة قوية تضم مصر والدنمارك والسويد واليابان والبرتغال، ونجح في التأهل بعد الفوز بمباراة واحدة على اليابان.

كان منتخب البحرين في حاجة لمفاجأة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وبالفعل فجر "الساموراي" المفاجأة وفاز على "الدراجاو" وأهدى بطاقة العبور للمنتخب العربي بعد تساوي الثلاثي في عدد النقاط.

على النقيض تماما، وصل المنتخب الفرنسي لربع نهائي أولمبياد طوكيو دون عناء، وذلك بعد الفوز بمبارياته الـ4 الأولى على إسبانيا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين، ولم يخسر إلا المباراة الأخيرة من النرويج.

وهنا نتعرف على موعد مباراة فرنسا والبحرين في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة فرنسا والبحرين هو يوم الثلاثاء القادم 3 أغسطس/آب 2021، وستقام في صالة يايوجي بالعاصمة اليابانية طوكيو.

لم تتحدد بعد مواعيد انطلاق مباريات ربع نهائي أولمبياد طوكيو، ومن المنتظر أن يتم تحديدها خلال السويعات القادمة.

القنوات الناقلة لأولمبياد طوكيو هي "بي إن سبورتس"، وتقوم بإذاعة جميع منافسات الألعاب حصريا عبر شاشاتها في الوطن العربي.

لم يتم الإعلان حتى الآن عن القناة الناقلة لمباراة فرنسا والبحرين، لكن من المتوقع أن تكون قناة beIN SPORTS XTRA 2 المفتوحة التي أذيعت عليها معظم مباريات المنتخبات العربية لكرة القدم وكرة اليد في الأولمبياد.