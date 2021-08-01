الثانية في تاريخ قطر.. القطري معتز برشم يحرز ذهبية الوثب العالي في أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حصد اللاعب القطري معتز برشم الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي ضمن رياضة ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بالمشاركة مع منافسه الإيطالي غيمناركو تامبيري.

وسجل برشم والإيطالي تامبيري وثبة ناجحة على ارتفاع 2.37 م ليحصدا الذهبية معا، فيما حل اللاعب البيلاروسي ماكسيم نداسيكو في المركز الثالث محققا الميدالية البرونزية.

وبذلك حصدت قطر الميدالية الذهبية الثانية في أولمبياد طوكيو 2020 وفي تاريخ مشاركتها في الألعاب، بعد حصول الرباع القطري من الأصول المصرية فارس إبراهيم حسونة على ميدالية ذهبية في وزن 96 كجم في رفع الأثقال.

وسبق لمعتز برشم الحصول على الميدالية البرونزية في "لندن 2012"، ثم فضية "ريو دي جانيرو 2016"