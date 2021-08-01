طوكيو 2020.. منتخب مصر لتنس الطاولة يودع الأولمبياد بعد الهزيمة من الصين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ودع منتخب مصر لتنس الطاولة رجال منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو 2020 بعد الهزيمة من نظيره الصيني، المصنف أول عالميًا، بثلاث مباريات دون مقابل، بدور الـ16 من البطولة.

وبدأت المواجهات بخسارة خالد عصر وأحمد صلاح أمام الثنائي ما لونج وشو شين بنتيجة أشواط 11-7، و11-4، و11-3.

وفي أولى مواجهات الفردي، خسر عمر عصر أمام فان زهيندونج بثلاثة أشواط دون مقابل، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4، و11-8، و11-5.

وخسر خالد عصر أمام شو شين في ثاني مواجهات الفردي، بثلاثة أشواط دون مقابل بنتيجة 11-9، و11-7، و11-2.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.