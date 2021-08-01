أولمبياد طوكيو 2020.. موعد مباراة مصر أمام ألمانيا في ربع نهائي اليد.. والقنوات المجانية الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب المصري لكرة اليد، نظيره الألماني، في العاشرة صباح الثلاثاء، في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى ربع النهائي محتلا المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك.

وحقق منتخب اليد الفوز فس 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 في أول المشوار، قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 في ثاني المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29، ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين في ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

على الجانب الآخر، تواجدت ألمانيا في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف فرنسا وإسبانيا.

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من فرنسا والبحرين في نصف النهائي.

القناة الناقلة

سيتم نقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2" المفتوحة، حيث تم فتح القناة خلال شهر الأوليمبياد على تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.