شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. إحصائيات لا تفوتك عن فراعنة اليد فى الدور الأول بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل لربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020 ثانى المجموعة الثانية ليضرب موعدا مع ألمانيا فى ربع النهائى.

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

ونرصد إحصائيات حققها فراعنة اليد فى الدور الأول كالتالى :

أحمد الأحمر يصبح الهداف للمنتخب المصرى فى الأولمبياد وأكثر اللاعبين مشاركة.

منتخب مصر أحرز 154 هدفاً من 240 تصويبة بنسبة 64%.

منتخب مصر أحرز 64 هدفاً من 92 تصويبة بنسبة 70%.

منتخب مصر أحرز من الأجنحة 16 هدفاً من 31 تصويبة بنسبه 52 %.

منتخب مصر أحرز من الـ9 أمتار 22 هدفاً من 51 تصويبة بنسبة 43 %.

منتخب مصر أحرز من الـ7 أمتار 17 هدفاً من 21 تصويبة بنسبة 81%.

منتخب مصر قام بعمل 19 هجمة سريعة فاست بريك أحرز 14 هدفاً بنسبة 74%.

منتخب مصر أحرز 13 هدفاً من 13 محاولة اختراق بنسبه 100 %.

منتخب مصر خاض خلال الأربع لقاءات نقص عددى 13 مرة .

حراس منتخب مصر تصدت إلى 61 تصويبة من 195 تصويبة بنسبة 31 %.

محمد عصام الطيار تصدى إلى 34 تصويبة من 103 تصويبة بنسبة 33 %.



كريم هنداوى تصدى الى 27 تصويبة من 92 تصويبه بنسبه 29%.

أهداف منتخب مصر الـ154 هدفا جاءت عن طريق :

أحمد هشام السيد 22 هدفا من 30 تصويبة بنسبة 73 % بجانب 12 أسيست .

يحيى خالد 22 هدفا من 40 تصويبة بنسبة 55 % بجانب 12 أسيست .

أحمد الأحمر 21 هدف من 30 تصويبة بنسبه 70 % بجانب 2 أسيست.

محمد سند 20 هدفا من 31 تصويبة بنسبة 65 %.

يحيى الدرع 14 هدفا من 22 تصويبة بنسبة 64% بجانب 11 اسيست .



عمر الوكيل 12 هدفا من 16 تصويبة بنسبة 75% بجانب 2 اسيست .

على زين 11 هدفا من 14 تصويبة بنسبة 79% بجانب 12 اسيست .



محمد ممدوح هاشم 10 أهداف من 16 تصويبة بنسبة 63 % بجانب 1 اسيست .

سيف الدرع 7 أهداف من 12 تصويبة بنسبه 58 % بجانب 2 اسيست.

أحمد عادل 7 أهداف من 9 تصويبات بنسبه 78 % .

حسن وليد قداح 5 أهداف من 11 تصويبة بنسبه 45 %.



هدف لكل من إبراهيم المصرى ووسام سامى نوار ومحمد عصام الطيار.