شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. إحصائيات لا تفوتك عن فراعنة اليد فى الدور الأول بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل لربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020 ثانى المجموعة الثانية ليضرب موعدا مع ألمانيا فى ربع النهائى.
وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.
ونرصد إحصائيات حققها فراعنة اليد فى الدور الأول كالتالى :
أحمد الأحمر يصبح الهداف للمنتخب المصرى فى الأولمبياد وأكثر اللاعبين مشاركة.
منتخب مصر أحرز 154 هدفاً من 240 تصويبة بنسبة 64%.
منتخب مصر أحرز 64 هدفاً من 92 تصويبة بنسبة 70%.
منتخب مصر أحرز من الأجنحة 16 هدفاً من 31 تصويبة بنسبه 52 %.
منتخب مصر أحرز من الـ9 أمتار 22 هدفاً من 51 تصويبة بنسبة 43 %.
منتخب مصر أحرز من الـ7 أمتار 17 هدفاً من 21 تصويبة بنسبة 81%.
منتخب مصر قام بعمل 19 هجمة سريعة فاست بريك أحرز 14 هدفاً بنسبة 74%.
منتخب مصر أحرز 13 هدفاً من 13 محاولة اختراق بنسبه 100 %.
منتخب مصر خاض خلال الأربع لقاءات نقص عددى 13 مرة .
حراس منتخب مصر تصدت إلى 61 تصويبة من 195 تصويبة بنسبة 31 %.
محمد عصام الطيار تصدى إلى 34 تصويبة من 103 تصويبة بنسبة 33 %.
كريم هنداوى تصدى الى 27 تصويبة من 92 تصويبه بنسبه 29%.
أهداف منتخب مصر الـ154 هدفا جاءت عن طريق :
أحمد هشام السيد 22 هدفا من 30 تصويبة بنسبة 73 % بجانب 12 أسيست .
يحيى خالد 22 هدفا من 40 تصويبة بنسبة 55 % بجانب 12 أسيست .
أحمد الأحمر 21 هدف من 30 تصويبة بنسبه 70 % بجانب 2 أسيست.
محمد سند 20 هدفا من 31 تصويبة بنسبة 65 %.
يحيى الدرع 14 هدفا من 22 تصويبة بنسبة 64% بجانب 11 اسيست .
عمر الوكيل 12 هدفا من 16 تصويبة بنسبة 75% بجانب 2 اسيست .
على زين 11 هدفا من 14 تصويبة بنسبة 79% بجانب 12 اسيست .
محمد ممدوح هاشم 10 أهداف من 16 تصويبة بنسبة 63 % بجانب 1 اسيست .
سيف الدرع 7 أهداف من 12 تصويبة بنسبه 58 % بجانب 2 اسيست.
أحمد عادل 7 أهداف من 9 تصويبات بنسبه 78 % .
حسن وليد قداح 5 أهداف من 11 تصويبة بنسبه 45 %.
هدف لكل من إبراهيم المصرى ووسام سامى نوار ومحمد عصام الطيار.