شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع بيراميدز لضم أحمد أيمن منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى بيراميدز حقيقة دخول إدارة نادى الزمالك فى مفاوضات رسمية للتعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن الأيام الماضية شهدت استطلاع رأى اللاعب من قبل أحد وكلاء اللاعبين حول رغبته فى الانتقال إلى قلعة ميت عقبة من عدمه، ليوضح له منصور أن الانتقال للزمالك رغبته الأولى حال الرحيل عن الفريق السماوى وسيخطر إدارة بيراميدز بذلك حينما يتم التفاوض الرسمي بين الناديين.

وأكد المصدر أن إدارة نادى الزمالك لم تتفاوض بشكل رسمى حتى الوقت الحالى حول ضم أحمد أيمن منصور، وإن وكلاء اللاعبين هم من يتوسطون فى تلك الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك أبدى رغبته فقط فى ضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق السماوى، لكن لم يتم إرسال عرض رسمى أيضًا حتى الوقت الحالى، موضحا أن إدارة بيراميدز ستحسم تلك الصفقات بشكل نهائى حال تلقيها عروضا رسمية.

ويتمسك دونجا بالانتقال لصفوف نادي الزمالك بعدما أبدى النادي الأبيض رغبة قوية فى الحصول على خدمات اللاعب بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن دونجا يسعي لإنهاء صفقة انتقاله للقلعة البيضاء بأى شكل، موضحا أن اللاعب قرر التضحية والتنازل عن مستحقاته المالية لدي بيراميدز وتحمل جزء من قيمة صفقة انضمامه للزمالك لإتمامها.

وشهدت الأيام الماضية، تحفظ إدارة الزمالك على شروط وطلبات بيراميدز الخاصة بالاستغناء عن نبيل عماد دونجا، الذى يعد واحد من أهم المطلوبين لتدعيم خط الوسط الأبيض، إلا أن طلبات بيراميدز الراغب في الحصول على بعض اللاعبين لإتمام الصفقة مرفوضة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على خدمات الثنائي أحمد فتوح ومصطفي فتحي، والذي يرغب بيراميدز في ضمهما بقوة.