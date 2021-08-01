شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المينى فوتبول: لاعبونا المصابون بالملاريا يخضعون لرعاية صحية كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول، على أنباء إصابة عدد من لاعبى المنتخب الوطنى بالملاريا بعد فوزهم بأمم أفريقيا فى نيجيريا على حساب ليبيا، وقال أحمد سمير فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "بالفعل تعرض بعض اللاعبين للإصابة بالملاريا، لكنهم فى حالة جيدة، ووزارة الصحة تولى اهتماما كبيرا بمتابعتهم وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة لهم".

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول، أن جميع أفراد البعثة خضعوا لمسحات وفحوصات بعد العودة من نيجيريا وظهرت النتيجة سلبية لأغلب أفراد البعثة، وبعد ظهور بعض الإصابات بالملاريا خضعنا لفحوصات جديدة للاطمئنان على البعثة.

وأوضح سمير أنه قبل سفر البعثة إلى نيجيريا حصلنا على تطعيمات مختلفة وأيضاً البطاقة الصفراء الخاصة بالتطعيمات بجانب حصولنا على لقاح كورونا وإجراء مسحة قبل السفر، وبعد العودة خضعنا لفحوصات طبية ومسحات جديدة للاطمئنان على جميع أفراد البعثة ووزارة الصحة والدولة المصرية تبذل قصارى جهدها حفاظا على صحة جميع المواطنين وسلامتهم.

ولفت سمير إلى أن منتخب المينى فوتبول سيشارك فى كأس العالم للسيدات بأوكرانيا وهى أول مرة يشارك فيها منتخب مصرى للسيدات فى بطولة كأس عالم.