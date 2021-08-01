شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن فريق لخوض ودية رابعة فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون عن فريق لخوض مباراة ودية رابعة يوم الاثنين المقبل، لتعويض الفترة الزمنية الطولية لمعسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية.

وامتد معسكر برج العرب للزمالك حتى يوم 10 اغسطس، حيث سينتظر الفريق لحين مواجهة غزل المحلة يوم 7 من الشهر ذاته، على ستاد الإسكندرية، ثم يخوض يوم 10 مواجهة الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية أيضا، لذلك فضل الجهاز الفني الاستمرار في المعسكر.

وخاض فريق الزمالك ثلاث مواجهات ودية حتى الوقت الحالى كان أخرها أمس السبت أمام فريق المجد السكندرى وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 1.

ويرغب المدير الفنى الفرنسى فى خوض مواجهة ودية رابعة يوم الاثنين المقبل لتعويض الفترة الطويلة التى لم يخوض فيها اللاعبين أى مباراة رسمية منذ أن حصلوا على فترة راحة سلبية لمدة 11 يومًا قبل عيد الأضحى المبارك، ومن المنتظر أن تشهد تلك المباراة مشاركة أكبر عدد من اللاعبين الأساسيين خاصة وإنها ستكون أخر مواجهة ودية قبل عودة استئناف منافسات الدورى، وفى حالة تعذر وجود فريق مناسب لمواجهته وديًا يوم الاثنين سيكتفى الجهاز الفنى بخوض تقسيمة قوية بين اللاعبين فى إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة.

وجاءت مواعيد السبع مباريات المتبقية للزمالك كالتالى..

-الجولة الـ28 .. الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ30.. الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

-الجولة الـ34.. البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.

كما حدد اتحاد الكرة يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لمباراة الزمالك وغزل المحلة بإستاد الإسكندرية في الجولة الـ29 للدوري الممتاز.