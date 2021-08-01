شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباريات الدوري المصري المتبقية وموعد انتهاء المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الجدول المعدل لمباريات الدورى المصرى المتبقية بعد خروج منتخب مصر الأولمبى من دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020، خاصة أنه تم ايقاف المسابقة مؤخرا.

ج: تستأنف مباريات الدورى المصرى بعد التوقف يوم 4 أغسطس الجارى، بمباراة الأهلى ووادى دجلة فى التاسعة مساء باستاد السلام، كما تقام فى نفس اليوم مباراة بيراميدز والاسماعيلى.

ج: يتبقى للأهلى 8 مباريات بينما يتبقى للزمالك 7 مباريات.

ج: تم تأجيل مباراة الزمالك وأسوان فى قبل نهائى كأس مصر لأجل غير مسمى، حيث كان مقررا لها يوم 9 أغسطس الجارى.

ج: الاهلى & وادى دجلة ..الأربعاء 4 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & سيراميكا..السبت 7 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & الاسماعيلى..الأربعاء 11 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الاهلى & انبى ..السبت 14 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & طلائع الجيش..الثلاثاء 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس

الاهلى& المصرى البورسعيدى..الجمعة 20 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الجونة مع الأهلى أحد يومىّ 23 أو 24 أغسطس.

أسوان مع الأهلى أحد يومى 26 أو 27 أغسطس.

ج: -الجولة الـ28 .. الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ30.. الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

-الجولة الـ34.. البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.

ج: وفقا للجدول المعلن من اتحاد الكرة ينتهى الدورى يوم 27 أغسطس الجارى.