موعد مواجهة يد مصر وألمانيا في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أُسدل الستار على مباريات دور المجموعات لمنافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو، وأسفرت عن وجود منتخبي مصر والبحرين في ربع نهائي الأولمبياد.

وتأهل منتخبا مصر والبحرين عن المجموعة الثانية، حيث احتل منتخب الفراعنة المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط، بينما جاء المنتخب البحريني في المركز الرابع، مستفيدا من فوز اليابان على البرتغال.

وتأهلت 6 منتخبات إلى ربع نهائي الأولمبياد، وهم: الدنمارك حامل ذهبية ريو دي جانيرو والسويد وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والنرويج، إضافة إلى منتخبي مصر والبحرين.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الألماني في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 1:45 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وجاءت باقي مباريات دور الثمانية لأولمبياد طوكيو، التي ستقام جميعها يوم الثلاثاء المقبل، وجاءت كالتالي:

منتخب فرنسا أمام البحرين في تمام الساعة الـ2.30 فجرا

منتخب السويد أمام إسبانيا في تمام الساعة 6.15 صباحا

منتخب الدنمارك أمام النرويج في تمام الساعة الـ10 صباحا

صورة لمواعيد مباريات دور الثمانية من موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد

ملحوظة توقيت المباريات في الصورة بتوقيت جرينتش