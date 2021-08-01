السويد تهزم الدنمارك وتحدد منافس يد مصر في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

ألحق المنتخب السويدي وصيف العالم الهزيمة الأولى بالمنتخب الدنماركي في ختام مباريات المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية ( طوكيو 2020).

وتغلبت السويد على الدنمارك بنتيجة 33-30، في مباراة هجومية من قبل الفريقين، مع وجود دفاع سييئ لكلا الفريقين، لتشهد المباراة غزارة تهديفية.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم السويد بنتيجة 17-13.

وبالرغم محاولات الدنمارك للعودة إلى اللقاء، لكن المنتخب السويدي حافظ على تقدمه ليفوز بالمباراة بفارق 3 أهداف.

وبالرغم من الهزيمة التي تلقاها منتخب الدنمارك لكنه بقى في صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب مصر صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ومنتخب السويد الذي بقى في مركزه كثالث الترتيب.

وبهذه النتيجة، سيلتقي منتخب الدنمارك مع منتخب النرويج في ربع نهائي الأولمبياد، بينما تلتقي السويد مع إسبانيا.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الألماني في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى لقاء فرنسا والبحرين في نفس الدور.

وتقام مباريات دور الثمانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيلعب منتخب مصر أمام نظيره الألماني في تمام الساعة 1:45 مساءً.