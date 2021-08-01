تعليقا على غيابها عن الأولمبياد.. سارة سمير: "الذهبية كانت من حقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

علقت الرباعة المصرية سارة سمير، على غيابها عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتم إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال من المشاركة في الأولمبياد بعد ثبوت واقعة المنشطات.

وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتبت سارة: "دا جدول البطولة انهارده.. مجموع حصول الذهبيه 263 كجم.. مجموعي انا يتخطي 265 كجم".

وأضافت: "لو كنت موجودة كنت فرحتكم انهارده وكانت الميدالية الذهبية من حقي.. لكن قدر الله وماشاء فعل.. الحمد لله على كل حال".

جدير بالذكر أن سارة سمير سبق لها الحصول على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأوليمبية ريو دي جانيرو 2016.