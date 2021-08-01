الميركاتو الصيفي 2021 | 3 أندية إنجليزية تتسابق على خطف أوديجارد من ريال مدريد

دخلت أندية 3 أندية إنجليزية سباق مع الزمن لخطف توقيع صانع الألعاب الدولي النرويجي أوديجارد من ريال مدريد قبل بدء الدوري الانجليزي الممتاز منتصف الشهر الجاري، وجاء في مقدمة السباق آرسنال الذي قضى معه أوديجارد فترة إعارة متوسطة المستوى من بعد انتصاف الموسم الماضي.

وبحسب الصحف البريطانية يتنافس مع آرسنال كل من تشيلسي وليفربول على ضم صانع ألعاب ريال مدريد قبل غلق الميركاتو الصيفي 2021.

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في الانتقال إلى نادٍ كبير يحصل معه على فرصة دائمة بدلاً من العودة إلى دكة بدلاء ريال مدريد.

ويضغط مارتن أوديجارد في الوقت الراهن على إدارة ريال مدريد إما بالحصول على مركز أساسي أو المغادرة بشكل نهائي، حيث عانى الأمرين تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على مدار السنوات ال3 الماضية، الأمر الذي أضطره نحو المغادرة بنظام الإعارة أكثر من مرة.

وكان المدير الفني الجديد لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أول من منح اللاعب النرويجي فرصة الظهور مع الفريق الأول للريال، ليجعل منه أصغر لاعب يشارك مع النادي الملكي في الليجا، لكن الموقف تغير مع زيدان رغم أن الأخير عُرف بتطوير اللاعبين صغار السن.

ووفقاً لصحيفة Fichajes الإسبانية، فإن النرويجي اليافع يحاول الرحيل لعدم حصوله على ضمانات من أنشيلوتي باللعب، خاصةً وأنه يحظى باهتمام قوي من جانب أندية الدوري الإنجليزي مثل آرسنال وتشيلسي وليفربول.

وزعم نفس التقرير التقرير أن تشيلسي قد يتخذ خطوة جادة نحو ضم أوديجارد في حالة مغادرة صانع الألعاب الدولي المغربي حكيم زياش لملعب ستامفورد بريدج هذا الصيف نحو الدوري الايطالي.

ويُقال أيضًا أن ليفربول يراقب وضعية أوديجارد، ولا يستبعد تقديم عرض جاد قبل غلق الميركاتو الصيفي، خصوصاً بعد خسارة لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم لصالح باريس سان جيرمان هذا الصيف.