مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليل في بث مباشر كأس السوبر الفرنسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليل في كأس السوبر الفرنسي، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 1-8-2021.

ويقام لقاء باريس سان جيرمان وليل في كأس السوبر الفرنسي على ملعب بلوم فيلد في تل أبيب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وليل، على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

يدخل نادي ليل مباراة نهائي كأس السوبر الفرنسي بصفته بطلًا للدوري الفرنسي موسم 2020/2021، بينما يدخل الطرف الثاني باريس سان جيرمان اللقاء كونه بطل كأس فرنسا في الموسم ذاته، على حساب موناكو.

وخاض فريق ليل 5 مباريات تحضيرية خلال شهر يوليو الماضي، منها 3 أمام أندية بلجيكية، انتصر على واسلاند بيفرين، وتعادل مع كورترايك وخسر ضد جينت، كما تعرض لهزيمتين متتاليتين على يد بنفيكا وبورتو من البرتغال.

في المقابل، يبدو أن باريس سان جيرمان على أتم الاستعداد، حيث خاض 5 مباريات تحضيرية لم يعرفها فيها الخسارة، انتصر في 3 مناسبات، وتعادل في مباراتين، آخرها أمام إشبيلية الإسباني، وبدون نجوم الفريق.

كما سيلعب باريس سان جيرمان مواجهة ليل بدون، سيرجيو راموس للإصابة، وجيانلويجي دوناروما، نيمار جونيور، كيليان مبابي، آنخيل دي ماريا، بابلو سارابيا وباريديس لإراحتهم بعد المشاركة في يورو 2020 وكوبا أمريكا.

ويعتبر باريس سان جيرمان البطل القياسي لكأس السوبر الفرنسي وحامل اللقب، حيث توج به 10 مرات، منها 8 مرات على التوالي خلال 14 مشاركة، بينما شارك ليل في مناسبتين وفشل في التتويج بها.