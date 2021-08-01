الامارات | الشرطة تلاحق رياضيين "مخمورين" أثاروا الفوضى في قرية أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تلاحق رياضيين "مخمورين" أثاروا الفوضى في قرية أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة "فوجي نيوز نتورك" عن ملاحقة الشرطة اليابانية، مجموعة من رياضيين مخمورين من دول مختلفة، بعد أن احتسوا المشروبات الكحولية، وتسببوا في حالة من الضوضاء في شوارع القرية الأولمبية، بما يخالف قواعد الإقامة في القرية.

واستندت الشبكة إلى تصريحات اللجنة المنظمة للأولمبياد، التي أكدت فيها أن نجوم في أولمبياد طوكيو، سيواجهون إجراءات انضباطية، بعد إبلاغ الشرطة بوجود تجمعات لاحتساء المشروبات الكحولية داخل القرية الأولمبية.

وتناولت الشبكة تصريحات الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للأولمبياد، توشيرو موتو، بقوله: "إن العديد من الرياضيين وأعضاء البعثات تواجدوا في المنتزه داخل القرية الأولمبية واحتسوا المشروبات الكحولية"، مضيفاً، أن: "اللجنة المنظمة على علمٍ بالواقعة، ونحقق في الأمر، وبناءً على النتائج سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".



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