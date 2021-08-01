شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح من طوكيو لدكة الزمالك بسبب عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ضم أحمد فتوح الظهير الأيسر إلى قائمة الفريق فى المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر لها7 أغسطس الجارى، فى الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ليكون بديلا لمحمد عبد الشافى، على أن يحسم كارتيرون قراره النهائى فى هذا الأمر، خاصة أن عبد الله جمعة الظهير البديل بالفريق يغيب عن الأبيض فى معسكره الحالى ببرج العرب بداعى الإصابة، إلا أن كارتيرون ينتظر عودة لاعبى المنتخب الأولمبى إلى القاهرة لتحديد الموقف النهائى لفتوح، وفقًا لحالته البدنية بعد المشاركة بشكل أساسى فى جميع مباريات المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

وودع منتخب مصر الأولمبى منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة فى طوكيو خلال الفترة الماضية، بالهزيمة أمام البرازيل، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ظهر أمس السبت، ضمن منافسات دور ربع النهائى من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ليعود اللاعبين إلى القاهرة، تمهيدًا لاستكمال مباريات الأندية فى مسابقة الدورى الممتاز.

فيما يواصل الزمالك معسكره المقام فى الإسكندرية، استعدادا لخوض مباراة غزل المحلة، حيث أدى اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الفريق الودية أمام المجد السكندرى أمس، تدريبات بدنية صباح اليوم فى صالة الجيمانيزيوم بفندق إقامة الفريق خلال معسكر برج العرب الحالى، وفضل الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى كارتيرون منح اللاعبين الذين شاركوا فى ودية المجد راحة من التدريبات الصباحية فى صالة الجيمانيزيوم، على أن يشارك جميع اللاعبين فى التدريب المسائى اليوم.

ويسعى الزمالك للمنافسة على لقب الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، عقب خوضه 27 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، حيث يسعى الأبيض للمنافسة على لقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، بعدما احتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة بفارق مباراة واحدة عن الفارس الأبيض.