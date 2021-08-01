شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة مالية تبادلية بين الأهلى وبيراميدز بطولة رمضان صبحى وأفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادي الأهلي خطابا إلى بيراميدز يطلب فيه إجراء مقاصة مالية يتم بشأنها خصم مستحقات النادي السماوى نظير المزايا الإضافية فى عقد بيع محمد مجدي أفشة للقلعة الحمراء مع المبلغ المالي المستحق للأهلي فى رعاية رمضان صبحي بعد انتقال اللاعب إلى بيراميدز قادما من هيدرسفيلد الانجليزي.

ويحق لنادى بيراميدز الحصول على 2 مليون جنيه قيمة الحوافز فى عقد بيع أفشة للأهلي نظير تتويجه بلقب الدوري ودوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، وهي المقاصة التى رحب النادى السماوي بإبرامها مع مسئولي القلعة الحمراء.

وفى 31 يوليو 2019، أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع محمد مجدي "أفشة"، لاعب بيراميدز، لمدة خمسة مواسم، ليبدأ الفتى الموهوب رحلة الصعود للمجد ويسجل اسمه في تاريخ القلعة الحمراء بعدما أصبح صانع الأفراح في الأهلي منذ ارتداؤه القميص الأحمر.

محمد مجدي أفشة، صانع الألعاب الموهوب وتاجر السعادة في الأهلي، لم يستسلم لبعض الظروف المحيطة حوله التي نشأ وسطها، فتمسك بالأحلام وآمن بموهبته وبتوفيق الله وأخذ بالأسباب حتى وصل إلى أهدافه المنشودة وأحلامه التي قد اعتقد البعض أن تحقيقها يندرج تحت بند المستحيلات.

شارك أفشة مع الأهلى فى 86 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 6461 دقيقة وسجل 16 هدفاً وصنع 20، وتوج مع المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا مرتين والدورى مرة وكأس مصر مرة والسوبر الأفريقى مرة والسوبر المحلى مرة بجانب برونزية كأس العالم للأندية.