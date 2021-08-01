شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لتنس الطاولة يودع أولمبياد طوكيو بعد الهزيمة 3/0 أمام الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع المنتخب الوطنى لتنس الطاولة منافسات الرجال بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الهزيمة أمام الصين بثلاث مباريات دون مقابل.

وبدأت المواجهات بخسارة خالد عصر وأحمد صلاح أمام الثنائي ما لونج وشو شين بنتيجة أشواط 11-7، و11-4، و11-3.

وفي أولى مواجهات الفردي، خسر عمر عصر أمام فان زهيندونج بثلاثة أشواط دون مقابل، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4، و11-8، و11-5.

وخسر خالد عصر أمام شو شين في ثاني مواجهات الفردي، بثلاثة أشواط دون مقابل بنتيجة 11-9، و11-7، و11-2.

من جهته، عبر عمر عصر عن سعادته وامتنانه بتشجيع الجماهير المصرية له خلال مشاركته بأولمبياد طوكيو 2020، والتى حصد خلالها المركز الخامس، بعد خسارته فى الدور ربع النهائى أمام بطل العالم مالونج لاعب الصين، فى إنجاز تاريخى وغير مسبوق لتنس الطاولة المصرى والعربى.