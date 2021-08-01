شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مريم عمر لاعبة اليد: بحب روبى وحلمى أكون مذيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "مريم عمر" لاعبة كرة اليد بنادى الزمالك والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

التصوير.

المكرونة.

أحمد الأحمر.

روبى.

مذيعة.

مش هستخدم العنف.. هتجاهل.

ياسمين عبد العزيز.

الكاجوال.

مش شرط.