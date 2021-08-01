شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مريم عمر لاعبة اليد: بحب روبى وحلمى أكون مذيعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "مريم عمر" لاعبة كرة اليد بنادى الزمالك والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
التصوير.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
المكرونة.
من نجمك المفضل؟
أحمد الأحمر.
من مطربك المفضل؟
روبى.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟
مذيعة.
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
مش هستخدم العنف.. هتجاهل.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
ياسمين عبد العزيز.
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟
الكاجوال.
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟
مش شرط.