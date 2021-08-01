الامارات | اعتماد تعديلات تراخيص الأندية الإماراتية.. وموعد حفل جوائز الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تعديلات تراخيص الأندية الإماراتية.. وموعد حفل جوائز الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية تعديلات لائحة تراخيص الأندية لدورة التراخيص 2022-2023، كما اطلع على التحضيرات لحفل جوائز رابطة المحترفين، حيث سينطلق التصويت للمرشحين للجوائز في الثاني من أغسطس الجاري، وينتهي في الخامس منه، وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل سيقام في 16 أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول لموسم 2021-2022، الذي عقد، اليوم الأحد، بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالله ناصر الجنيبي وحضور كل من نائب الرئيس جمال حامد المري، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، مصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

وقال مجلس إدارة الرابطة في بيان: "تم خلال الاجتماع الاطلاع على التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد 2021-2022، الذي ستكون الطموحات كبيرة فيه، مع سعي الرابطة للقيام بخطوات تطويرية على كافة الأصعدة لتعزيز مكانة بطولات المحترفين ومواصلة البناء على الجهود التي تحققت".

وعبر مجلس الإدارة، عن تقديره وشكره لشركات كرة القدم في الأندية، على جهودها الكبيرة التي بذلتها تحضيراً للموسم الجديد ليس على صعيد تجهيز فرقها لمسابقات المحترفين فحسب، ولكن من خلال العمل الذي تقوم به لتحضيرا المرافق من ملاعب ومنشآت وفرق عمل وفق المواصفات والمعايير اللازمة لضمان جودة المسابقات ومواصلة إقامتها وفق أفضل وأحدث الخطوات التي تجعل الدوري يتبوأ الريادة القارية وفق الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2023.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد صرف توزيعات شركات كرة القدم المحترفة لموسم 2020-2021، واطلع المجلس على مستجدات الرعاية والتسويق، والأمور الفنية، من خلال استعراض تقارير اللجان ومراجعتها من أجل بحث تطبيق أفضل الإجراءات اللازمة لضمان جهود التطوير المستدامة.

واختتم المجلس اجتماعه، بالتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة التي تسبق انطلاق الموسم الجديد، والتي ستكون مليئة بالتحديات التي سيتم تجاوزها بتعاون الجميع من أجل تحقيق الأهداف التي ننشدها للارتقاء بكرة القدم الإماراتية.



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