الامارات | رمضان صبحي يوجه ضربة قوية للأهلي.. "صفقة القرن" للزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يوجه ضربة قوية للأهلي.. "صفقة القرن" للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، حمادة أنور أن اللجنة المؤقتة الحالية قد حصلت على توقيع لاعب بيراميدز الحالي للعب للقلعة البيضاء في الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وقال أنور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الزمالك بالفعل حصل على توقيع رمضان صبحي وهي بالفعل صفقة القرن نظراً لأهمية وقيمة اللاعب الفنية واحتياج النادي له".

وأثير الكثير من الجدل حول موقف رمضان صبحي من الانضمام للزمالك في الموسم المقبل، اذ أكد اعلاميون مصريون أن الزمالك مهتم بخدمات رمضان صبحي واللاعب يرغب في ذلك لحاجته إلى ظهير اعلامي وجماهيري بعد الهجوم القوي الذي تعرض له اللاعب عقب رحيله عن الأهلي.

وكانت قناة "إم بي سي مصر" قد ذكرت بأن "هناك صفقة كبرى يتم الترتيب لها بين مسؤولي الزمالك ونظرائهم في بيراميدز، الصفقة تتضمن انتقال حارس مرمى ومدافعي عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي، فيما يطلب الزمالك خدمات رمضان صبحي ونبيل عماد الشهير بـ (دونغا)".

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