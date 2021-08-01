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المحترفون ينضمون لمعسكر المنتخب 30 أغسطس استعدادا لمباراتى أنجولا والجابون

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القاهرة - سامية سيد - ينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر المنتخب الوطنى يوم 30 أغسطس الجارى، استعدادا لخوض مباراتىّ أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022.

 

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لمواجهتى انجولا والجابون فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 .

 

وقرر حسام البدرى تجميع اللاعبين المحليين يوم 28 أغسطس فى معسكر الفراعنة قبل انضمام المحترفين بالخارج يوم 30 من نفس الشهر وهو موعد بداية الاجندة الدولية .

 

ويستهل منتخب مصر مشواره بتصفيات كأس العالم بمواجهتى انجولا بالقاهرة والجابون بالجابون.

 

جدير بالذكر أن المنتخب نجح فى التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام العام المقبل في الكاميرون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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